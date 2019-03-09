2019-03-09T10:05:43+03:00
Общество

На Кумысной поляне построили городок иглу

В мероприятии принимали участие свыше 200 человек
Ольга Муравлёва
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Статуя из льда «8 марта». Фото из соцсетейСтатуя из льда «8 марта». Фото из соцсетей
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На Кумысной поляне в Саратове вчера, 8 марта, состоялся фестиваль «Саратовская иглу 2019».

- В постройке городка участвовали свыше 200 человек, — сообщают очевидцы и участники в соцсетях.

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

Они делятся своими впечатлениями и говорят, что, несмотря на мороз, было очень весело, а постройки получились красивыми.

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

Отметим, что мероприятие прошло в Международный женский день. Очевидно в честь него и построили статую из льда «8 марта».

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

ИСТОЧНИК KP.RU

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