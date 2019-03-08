Николай Панков пожелал женщинам красоты и семейного счастья

СЕГОДНЯ 11:43 2019-03-08T11:43:00+03:00

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Сегодня, 8 марта, депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» поздравил дам с 8 марта.

- Дорогие женщины! В Международный женский день от всей души поздравляю вас с этим праздником любви, красоты и семейного счастья!

Вы приходите в нашу жизнь как весна, согревая душу своим теплом, добротой и пониманием. В любых жизненных ситуациях главным для вас всегда остаются домашний очаг, счастье и благополучие близких и родных людей. Спасибо за вашу нежность, душевное тепло и безграничную веру в наши силы.

Оставайтесь всегда такими же прекрасными, любящими и понимающими. Счастья вам, весеннего настроения, исполнения всех желаний! Пусть ваш дом будет полной чашей, а дорогие вам люди всегда будут рядом! — сказал Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU