Горожане боятся свисающей с крыши глыбы льда на улице Сакко и Ванцетти

СЕГОДНЯ 14:25 2019-03-07T14:25:20+03:00

Об этом они написали в соцсетях

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Сегодня, 7 марта, пользователь Михаил Саратов поделился своей боязнью проходить мимо дома №61а на улице Сакко и Ванцетти в центре города.

Он опубликовал в паблике «Саратов Онлайн» соцсети «ВКонтакте» снимки, на которых отчетливо видно, как свисающая с крыши глыба льда зависла над пешеходной зоной.

Автор записи считает, что возможно это приведет к жертвам.

ИСТОЧНИК KP.RU