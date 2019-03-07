2019-03-07T14:25:20+03:00
Общество

Горожане боятся свисающей с крыши глыбы льда на улице Сакко и Ванцетти

Об этом они написали в соцсетях
Дарья Вострикова
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Сегодня, 7 марта, пользователь Михаил Саратов поделился своей боязнью проходить мимо дома №61а на улице Сакко и Ванцетти в центре города.

Он опубликовал в паблике «Саратов Онлайн» соцсети «ВКонтакте» снимки, на которых отчетливо видно, как свисающая с крыши глыба льда зависла над пешеходной зоной.

Автор записи считает, что возможно это приведет к жертвам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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