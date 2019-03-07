Горожане боятся свисающей с крыши глыбы льда на улице Сакко и Ванцетти
Об этом они написали в соцсетях
.
Изменить размер текста:
Сегодня, 7 марта, пользователь Михаил Саратов поделился своей боязнью проходить мимо дома №61а на улице Сакко и Ванцетти в центре города.
Он опубликовал в паблике «Саратов Онлайн» соцсети «ВКонтакте» снимки, на которых отчетливо видно, как свисающая с крыши глыба льда зависла над пешеходной зоной.
Автор записи считает, что возможно это приведет к жертвам.
ИСТОЧНИК KP.RU