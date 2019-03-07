2019-03-07T11:56:29+03:00
Общество

Никита Поршнев получил третью медаль Всемирной Универсиады

Теперь он отправится на чемпионат мира
Дарья Вострикова
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Сегодня, 7 марта, в Красноярске саратовский биатлонист Никита Поршнев завоевал свою третью медаль Всемирной Универсиады. В этот раз он получил «серебро».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве спорта области, благодаря этой победе он отправляется на чемпионат мира в шведский Эстерсунд.

Сегодня спортсмен прошел гонку преследования с четырьмя огневыми рубежами длиной в 12,5 км за 34 минуты 10,7 секунды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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