Никита Поршнев получил третью медаль Всемирной Универсиады

СЕГОДНЯ 11:46 2019-03-07T11:56:29+03:00

Теперь он отправится на чемпионат мира

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Сегодня, 7 марта, в Красноярске саратовский биатлонист Никита Поршнев завоевал свою третью медаль Всемирной Универсиады. В этот раз он получил «серебро».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве спорта области, благодаря этой победе он отправляется на чемпионат мира в шведский Эстерсунд.

Сегодня спортсмен прошел гонку преследования с четырьмя огневыми рубежами длиной в 12,5 км за 34 минуты 10,7 секунды.

ИСТОЧНИК KP.RU