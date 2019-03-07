Никита Поршнев получил третью медаль Всемирной Универсиады
Теперь он отправится на чемпионат мира
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Сегодня, 7 марта, в Красноярске саратовский биатлонист Никита Поршнев завоевал свою третью медаль Всемирной Универсиады. В этот раз он получил «серебро».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве спорта области, благодаря этой победе он отправляется на чемпионат мира в шведский Эстерсунд.
Сегодня спортсмен прошел гонку преследования с четырьмя огневыми рубежами длиной в 12,5 км за 34 минуты 10,7 секунды.
ИСТОЧНИК KP.RU