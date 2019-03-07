Панков: Здоровье людей — вопрос для Володина приоритетный

СЕГОДНЯ 10:36 2019-03-07T10:37:04+03:00

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Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» затронул тему проектов спикера ГД Вячеслава Володина в Вольском районе.

- Чтобы решить кадровую проблему в районах, нужно создать специалистам хорошие условия. Предоставить жилье, достойную зарплату и все, что нужно для эффективной работы. То есть комфортные помещения, современное оборудование, транспорт и так далее. Спикер Госдумы Володин в своих проектах учитывает потребности всех работников. Например, новая станция скорой помощи в Вольске. Кроме оснащенных медкабинетов, это и комнаты отдыха, в том числе, для диспетчеров и водителей, новый автопарк. Это душевые, комната для заполнения документации, кухня. Учтены и мнения вольчан, которые ценят старинный облик города — здание выстроено в историческом стиле.

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Без поддержки Володина Вольскому району не удалось бы построить новые здания медучреждений. Были старые корпуса детской больницы, позапрошлого века постройки, в ветхом состоянии. И был недострой, для завершения которого требовались инвестиции. Но здоровье людей, особенно детей — вопрос для спикера приоритетный, и он был решен. Новый корпус стал межрайонным лечебно-диагностическим центром для детей не только Вольского, но и Балтайского, Хвалынского, Базарно-Карабулакского и Воскресенского районов.

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Еще один проект спикера в Вольске — строительство современного перинатального центра. Свои возможности федерального политика Володин всегда направляет на благо людей, и ни одна острая проблема районов не остается без внимания. Причем, решается всесторонне. Еще один пример - при капремонте Вольской ЦРБ были не только приведены в порядок отделения и операционный блок, но и заменены лифты и системы отопления, электроснабжения, отремонтирована кровля. Ремонтировались и другие медучреждения, приобреталось оборудование.

По отзывам врачей, в новых условиях лечение стало эффективней. А вот некоторые местные чиновники оказались не на высоте. Ушли за бесценок из городской собственности здание роддома, бывшей детской поликлиники и детской больницы. Спикер поставил вопрос о возвращении этих объектов, чтобы они служили на благо людей. Уже говорил, что на возвращенной территории больницы появится детский сад. А здание роддома может быть обустроено под жилье для врачей, учителей и других специалистов, нужных району, — написал пост Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU