В Саратовской области иномарка на встречке врезалась в фуру
ДТП случилось ранним утром в Воскресенском районе
Изменить размер текста:
На 228-м км автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград, в Воскресенском районе, вчера утром, 6 марта, иномарка врезалась в фуру.
- В 6:20 31-летний мужчина за рулем Chevrolet Cruze выехал на встречку и врезался в автомобиль DAF с полуприцепом, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.
Водителя легковушки госпитализировали.
Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU