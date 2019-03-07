В Саратовской области иномарка на встречке врезалась в фуру

СЕГОДНЯ 09:42 2019-03-07T09:42:05+03:00

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На 228-м км автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград, в Воскресенском районе, вчера утром, 6 марта, иномарка врезалась в фуру.

- В 6:20 31-летний мужчина за рулем Chevrolet Cruze выехал на встречку и врезался в автомобиль DAF с полуприцепом, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.

Водителя легковушки госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU