Жительница Петровска не превратилась из воровки в свидетеля

СЕГОДНЯ 16:47 2019-03-06T16:47:30+03:00

Она попыталась дать взятку полиции, чтобы изменить свой статус в деле

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении ранее судимой 29-летней жительницы Петровска за попытку подкупить должностное лицо.

- По данным следствия, женщина вместе со своим подельником дважды уносили имущество из чужих домов. На них завели уголовное дело. Не желая садиться в тюрьму, 25 февраля 2019 года преступниц пришла на допрос и попросила следователя переменить ее статус в деле — из злоумышленницы в свидетеля. За это она предложила 12 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Сотрудник полиции деньги не принял, а только завел на женщину второе уголовное дело.

Сейчас следствию для прояснения картины дела предстоит установить все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU