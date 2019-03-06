Жительница Петровска не превратилась из воровки в свидетеля
Следователи возбудили уголовное дело в отношении ранее судимой 29-летней жительницы Петровска за попытку подкупить должностное лицо.
- По данным следствия, женщина вместе со своим подельником дважды уносили имущество из чужих домов. На них завели уголовное дело. Не желая садиться в тюрьму, 25 февраля 2019 года преступниц пришла на допрос и попросила следователя переменить ее статус в деле — из злоумышленницы в свидетеля. За это она предложила 12 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.
Сотрудник полиции деньги не принял, а только завел на женщину второе уголовное дело.
Сейчас следствию для прояснения картины дела предстоит установить все обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU