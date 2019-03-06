Вольские приставы почти лишили мужчину двух иномарок за невыплаченный штраф

СЕГОДНЯ 16:22 2019-03-06T16:22:40+03:00

Он не смог перерегистрировать машины и отдал деньги

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На исполнении в Вольском районном отделе судебных приставов находится производство о взыскании штрафа за пьяную езду с автолюбителя.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, суд обязал мужчину отдать в казну 30 тыс. рублей, но он так и не захотел это делать.

Тогда судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий на автомобили Land Rover и Toyota, принадлежащие должнику.

Тот попытался переоформить одну из машин, но после неудачной попытки решил все-таки не терять своих «ласточек» и отдал положенный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU