Вольские приставы почти лишили мужчину двух иномарок за невыплаченный штраф
Он не смог перерегистрировать машины и отдал деньги
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На исполнении в Вольском районном отделе судебных приставов находится производство о взыскании штрафа за пьяную езду с автолюбителя.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, суд обязал мужчину отдать в казну 30 тыс. рублей, но он так и не захотел это делать.
Тогда судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий на автомобили Land Rover и Toyota, принадлежащие должнику.
Тот попытался переоформить одну из машин, но после неудачной попытки решил все-таки не терять своих «ласточек» и отдал положенный штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU