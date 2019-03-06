В Саратове от снега не очищена 431 крыша

СЕГОДНЯ 14:59 2019-03-06T15:22:00+03:00

Больше всего их в Заводском районе

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Чиновники продолжают следить за очисткой кровель от снега и наледи.

По информации комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» выявлены адреса, где крыши не привели в порядок.

Бесспорный лидер среди них — Заводской район, в которых УК «4-й жилучасток плюс», «Ремстрой-М», «УК» Заводчанин», «Забота», ТСН «Нива», «Престиж-56», «Наш дом» и другие не озаботились очисткой 394 кровель.

По десять домов с неочищенными крышами приходится на Волжский и Кировский районы, 12 на Ленинский и пять — на Октябрьский.

На территории Фрунзенского района таких кровель не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU