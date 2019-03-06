В Саратове от снега не очищена 431 крыша
Чиновники продолжают следить за очисткой кровель от снега и наледи.
По информации комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» выявлены адреса, где крыши не привели в порядок.
Бесспорный лидер среди них — Заводской район, в которых УК «4-й жилучасток плюс», «Ремстрой-М», «УК» Заводчанин», «Забота», ТСН «Нива», «Престиж-56», «Наш дом» и другие не озаботились очисткой 394 кровель.
По десять домов с неочищенными крышами приходится на Волжский и Кировский районы, 12 на Ленинский и пять — на Октябрьский.
На территории Фрунзенского района таких кровель не обнаружено.
ИСТОЧНИК KP.RU