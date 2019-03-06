Работника станции Анисовка будут судить за кражу дизтоплива
Ему грозит два года
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В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту хищения дизтоплива.
Как сообщили «КП-Саратов» в Южной транспортной прокуратуре, преступление было совершено на станции Анисовка.
Было установлено, что с конца декабря прошлого года до середины февраля 45-летний житель Энгельса сливал дизтопливо из резервуара. Мужчина работал на станции сливщиком-разливщиком топливной базы.
Похищенное он хранил в личном гараже.
За это время он успел украсть дизтопливо на сумму 7 784,37 рубля и был пойман с поличным. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU