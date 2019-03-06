2019-03-06T14:24:10+03:00
Общество

В Саратове стало в два раза больше трамваев №11

Это произошло после инспекционного визита главы города
Дарья Вострикова
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После инспекционного визита главы Саратова Михаила Исаева по движению трамваев №11, в городе число этого транспорта увеличилось вдвое. Этот маршрут является одним из значимых для горожан. В начале года на маршруте все время были перебои с движением из-за маленького количества самих составов.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, такое поручение руководитель муниципалитета дал генеральному директору Роберту Винькову после своей поездки.

На тот момент по городу ходили девять одиночных трамваев и одна двухвагонная сцепка.

Сейчас на линию выходит от 17 до 19 вагонов, из которых пять — двойные.

В планах МУПП «Саратовгорэлектротранс» до конца марта восстановить еще три вагона, то есть тогда общий выпуск «одиннадцатых» составит порядка 20 вагонов, из которых 8-9 сцепок будут двухвагонные.

Для этого понадобится дополнительный персонал, поэтому сейчас «Саратовгорэлектротранс» проводит набор в группу на обучение водителей трамвая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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