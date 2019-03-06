2019-03-06T13:08:47+03:00
Общество

В Саратове снегоуборщик разворотил забытую в сугробе машину

Хозяин авто до сих пор не знает об этом
Дарья Вострикова
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Сегодня, 6 марта, саратовец рассказал о вопиющем случае с автомобилем в городе.

- Сугробы на Соколовой улице такие, что из-за них людей не видно. Сосед припарковал свой ВАЗ с первого осеннего снегопада, и машину занесло так, что она вообще была незаметна. В этот двор 4 марта приехал снегоуборщик. Вместо того, чтобы каким-нибудь щупом попробовать сугроб, тракторист с размаху врезался в него, — пишет очевидец в группе «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте».

Анонимный автор добавил, что теперь у машины снесены фара, бампер и багажник. Насколько ему известно, сосед еще не знает о случившемся.

В доказательство своих слов мужчина опубликовал снимок развороченного авто.

Мнения комментаторов под записью сошлись в одном: в этой ситуации виноват сам хозяин машины. Горожане высказались, что нужно либо обозначать свой транспорт, либо не бросать его на столь долгий срок, а проверять все сугробы уборщики вряд ли будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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