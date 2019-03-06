2019-03-06T10:41:14+03:00
Общество

В Саратовской области растет число жалоб в Госжилинспекцию

За прошлый год нарушителей оштрафовали на 9 млн рублей
Александр Уриевский
Поделиться:
Сергей ВербинСергей ВербинФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

В пресс-центре правительства Саратовской области прошла пресс-конференция начальника Государственной жилищной инспекции Сергей Вербина.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в 2018 году большинство жалоб поступило от жителей областного центра — 70% или 14,5 тыс. обращений.

На втором месте Энгельс — почти 3 тыс. обращений.

Большинство из них касались нарушений правил эксплуатации и ремонта жилых домов (42,7%), некачественных коммунальных услуг (22,7%), не согласия с начислением платы за ЖКУ — 16,5%.

По словам Сергея Вербина, проверок в 2018 году было 4 490, это почти на 400 меньше, чем в 2017 году. При этом плановых было только 39 — все остальные по жалобам.

- В 2019 году мы все показатели, конечно, превысим. На 1 марта у нас уже 6 тыс. жалоб и обращений, за весь 2018 год их было 20 701, — заметил Вербин.

Вербин добавил, что несмотря на штрафы, которые инспекция наложила на виновников в 2018 году, — 9 млн рублей — количество нарушений не уменьшается».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Снегоуборщик разворотил забытую в сугробе машину
Октябрьский район Саратова остался без воды
Спикер Саратовской облдумы Иван Кузьмин готов уйти в отставку
У «синего кита» в Саратове провалилась Volvo
Для нового саратовского парка инвестор построит каток, бассейны и высадит более 300 деревьев
В Саратовской области три человека погибли от падения льда с крыш
Регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД Саратова переезжает
У Артельного проезда в Саратове встали трамваи
Чиновников Саратова возмутили стоящие пассажиры в маршрутке
Панков об отчете Минэкономразвития: Не хочешь работать — уйди
В поселке Юбилейный пройдет праздничная ярмарка
В Аткарске ночью полыхал гараж
У Балашова «Лада Гранта» врезалась в пассажирский автобус
Эксперты Саратовской области дали советы по выбору духов
Радаев поручил оградить все опасные места в Саратове