Саратовские школьники стали лучшими в Интеллектуальной олимпиаде ПФО

СЕГОДНЯ 10:11 2019-03-06T10:27:29+03:00

Ученики должны были соревноваться в программировании, робототехнике и т. д.

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Ученики из Саратовской области стали победителями Интеллектуальной олимпиады среди школьников Приволжского Федерального округа. Она проводится с 2016 года под патронатом полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова.

- Финал проходил 4-5 марта в Йошкар-Оле. Соревнования собрали более 150 школьников 8-11 классов из 14 регионов — победителей региональных отборочных этапов, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области.

Олимпиада проходит в четвертый раз. Наш регион уже становился победителем в 2016 году.

Школьники должны были соревноваться в программировании, робототехнике и другом.

Победителями в решении изобретательских задач стали ученица 11-го класса школы №16 Балакова Алена Коношенкова и десятиклассник из Физико-технического лицея Саратова Антон Леонов. В этой дисциплине регион завоевал первое место.

Молодые программисты — ученики 11 класса ФТЛ Алексей Холодов и Салават Мухамеджанов — получили для области второе место. Также 11-классник из ФТЛ Валентин Соколов занял четвертое место в робототехнике.

Команда региона по итогу стала лучшей. Ее наградили медалями, кубком и дипломами.

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ИСТОЧНИК KP.RU