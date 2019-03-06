Судимый 13 раз мужчина ограбил безработного саратовца

СЕГОДНЯ 08:49 2019-03-06T09:06:25+03:00

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Вчера, 5 марта, полиция Заводского района раскрыла грабеж у 30-летнего мужчины.

- Он обратился в отдел в тот же день, как произошло преступление — 11 февраля. По его словам, ночью неизвестный избил его и отобрал ЖК-телевизор Supra, перфоратор и болгарку, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Предполагаемого преступника задержали. Им оказался 28-летний житель Петровска, который уже 13 раз отбывал срок за кражи.

Мужчина во всем признался. На него завели очередное уголовное дело за грабеж.

ИСТОЧНИК KP.RU