2019-03-05T21:19:01+03:00
Общество

Саратовцев погрузят в средневековье

Состоялась презентация выставки «Христианский квартал Укека. Погружение в прошлое»
Екатерина Семенова
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В Саратове презентовали выставку «Христианский квартал Укека. Погружение в прошлое»В Саратове презентовали выставку «Христианский квартал Укека. Погружение в прошлое»Фото: Екатерина Семенова
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В саратовском областном музее краеведения прошла закрытая презентация выставки «Христианский квартал Укека. Погружение в прошлое». Она стала итогом четырехлетних раскопок городища, в том числе, уникального фрагмента подвального помещения христианского храма 1280-х годов.

Директор парка «Россия — моя история», археолог, организатор средневекового фестиваля в Увеке Дмитрий Кубанкин рассказал, что выставка будет частично интерактивной, чтобы поддержать интерес посетителей, разжечь в них желание глубже погрузиться в историю и быт древних жителей Укека.

В экспозиции представлен небольшой фрагмент подвала. Там посетители смогут потолочь зерно в ступе, взвесить предметы на старинных весах, открыть замок — все это копии, сделанные по образцу найденных реликвий.

Подвальное помещение христианского храма в Укеке Фото: Екатерина Семенова

Подвальное помещение христианского храма в УкекеФото: Екатерина Семенова

Фото: Екатерина Семенова

Также в экспозиции представлены парадный кашинный сервиз, стеклянная китайская шпилька, архитектурный блок со сценой терзания льва грифоном, серебряный крест с позолотой, амфора из Трапезунда.

Впервые выставлен уникальный клад, обнаруженный школьниками на Увеке в 1994 году. В него входят предметы христианского богослужения: лампада и светильник, а также китайские бронзовые зеркала с изображением драконов и растительно-геометрическим орнаментом, поливной кувшинчик и три кашинные пиалы. Большая часть предметов из этого клада предоставлена для выставки Энгельсским краеведческим музеем.

Найденная на раскопках посуда Фото: Екатерина Семенова

Найденная на раскопках посудаФото: Екатерина Семенова

Фото: Екатерина Семенова

Посетители смогут погрузиться в атмосферу золотоордынского Укека и сфотографироваться в костюмах жителей этого средневекового города.

Владимир Баркетов и Дмитрий Кубанкин Фото: Екатерина Семенова

Владимир Баркетов и Дмитрий КубанкинФото: Екатерина Семенова

Фото: Екатерина Семенова

Заместитель министра культуры области Владимир Баркетов отметил, что когда был найден уцелевший фундамент храма, это стало «шоком и фурором».

- Неслучайно этот проект получил президентский грант. Потому что президент понимает важность этой темы и интерес к ней год от года усиливается, — заявил он, поблагодарив за поддержку также администрацию Саратова.

Благодарственные письма получили Антонина Мельник и Евгений Шабалин — жители Саратова, которые разрешили вести раскопки на своих приусадебных участках.

Найденная на раскопках посуда Фото: Екатерина Семенова

Найденная на раскопках посудаФото: Екатерина Семенова

Фото: Екатерина Семенова

- Любой проект — это люди. Без людей не было бы раскопок и выставок, — подчеркнул Дмитрий Кубанкин. Он напомнил о том, что выставка была создана не только руками археологов и историков, но и многочисленных мастеров — по металлу, дереву, глине, а также художникам, дизайнерам и прочим.

Директор краеведческого музея Евгений Казанцев заявил, что в последнее время раскопки на Увеке вышли на новый уровень, а исторический фестиваль, который проходит ко Дню города, стал одним из главных туристических событий в России.

- Это не обычная выставка. У нее прекрасное содержание, уникальная информационная база, и главное, что коллеги идут в ногу со временем, вовлекая посетителей, погружая их в условия средневековья, — отметил он.

Евгений Казанцев пожелал, чтобы из памятника археологии Увек стал памятником ЮНЕСКО.

Работавшие на выставке волонтеры Николай Карпушин и Арина Портнова рассказали корерспонденту «КП-Саратов», что интересуются археологией, несмотря на то, что сами еще только учатся в школе №86 и лицее №62.

Арина Портнова и Николай Карпушин Фото: Екатерина Семенова

Арина Портнова и Николай КарпушинФото: Екатерина Семенова

Фото: Екатерина Семенова

- Увлеченной молодежи будет очень интересно посетить выставку, посмотреть, как жили наши предки и существовал наш город, — рассказал Николай Карпушин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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