Саратовцу не смягчили срок за убийство друга в Рождество
Областная прокуратура отклонила жалобу 49-летнего саратовца, которого Октябрьский районный суд приговорил еще в 2016 году к 9,5 годам исправительной колонии строгого режима.
- Вечером 6 января 2016 года пьяный мужчина поругался с другом и потребовал, чтобы тот ушел. Услышав отказ, он взял огнестрельное оружие и выстрелил в приятеля, который умер в этот же момент, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Осознав что произошло, мужчина позвонил дочери и попросил вызвать полицию и скорую помощь.
Но отбывать наказание в полной мере преступник не захотел. Он подал жалобу о том, что оно слишком сурова.
Проведенная проверка показала, что этот срок назначен правильно и оснований для пересмотра дела нет.
ИСТОЧНИК KP.RU