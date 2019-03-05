2019-03-05T13:51:47+03:00
Происшествия

Саратовцу не смягчили срок за убийство друга в Рождество

Он посчитал 9,5 лет тюрьмы слишком суровым наказанием
Дарья Вострикова
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Областная прокуратура отклонила жалобу 49-летнего саратовца, которого Октябрьский районный суд приговорил еще в 2016 году к 9,5 годам исправительной колонии строгого режима.

- Вечером 6 января 2016 года пьяный мужчина поругался с другом и потребовал, чтобы тот ушел. Услышав отказ, он взял огнестрельное оружие и выстрелил в приятеля, который умер в этот же момент, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Осознав что произошло, мужчина позвонил дочери и попросил вызвать полицию и скорую помощь.

Но отбывать наказание в полной мере преступник не захотел. Он подал жалобу о том, что оно слишком сурова.

Проведенная проверка показала, что этот срок назначен правильно и оснований для пересмотра дела нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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