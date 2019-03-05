Саратовцев предупреждают о ненастной погоде в среду
Ожидается сильный ветер и туман
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В Саратове ночью и завтра днем, 6 марта, ожидается облачная погода с прояснениями.
Как предупредили «КП-Саратов» в мэрии, ночью по прогнозу областного Гидрометцентра вероятен мокрый снег и морось.
Днем осадки прекратятся. Однако метеорологи предупреждают о тумане с видимостью до 500 и менее метров и слабый гололед.
Усилится ветер, он будет дуть с юго-запада с порывами до 15 метров в секунду. В связи с этим возможны обрывы проводов, затруднения в работе электротранспорта и связи.
Днем будет тепло — до +3 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU