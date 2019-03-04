В Саратовской области подписаны долгосрочные договоры на вывоз ТКО

СЕГОДНЯ 14:24 2019-03-04T14:32:59+03:00

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Региональный оператор Саратовской области по обращению с ТКО подписал договоры с мусоровывозящими компаниями, выигравшими аукционы на право оказания услуги по вывозу ТКО в Зоне деятельности 1. Открытые аукционы с шагом на понижение цены были проведены в феврале 2019 года. Предмет аукционов — право оказания услуги по вывозу ТКО в Зоне деятельности 1, в которой совокупно проживает 1,85 млн человек, или 75% населения Саратовской области. В числе победителей четыре мусоровывозящие компании, отвечающие всем требованиям Регоператора.

ООО «Днепр.Смоленский регион» сохранило статус крупнейшей мусоровывозящей компании Саратовской области и будет обслуживать территории, где совокупно проживает 1,3 млн человек. МУП продолжит оказывать услуги в Заводском районе Саратова (охват 195 тыс. человек), а ООО «Экотехника» выиграла право оказания услуги по вывозу ТКО в Ленинском районе Саратова (охват 276 тыс. человек), где работает в настоящее время. ООО «ТрансСервис» будет обслуживать Октябрьский район Саратова и островную часть Балакова (совокупный охват 184 тыс. человек). Эта мусоровывозящая компания является одной из крупнейших в России, работает в нескольких регионах РФ и обладает разноплановым парком собственной мусоровывозящей техники. В Саратовской области ООО «ТрансСервис» работает с октября прошлого года в Саратове и Балаковском районе. Таким образом, все мусоровывозящие компании, победившие в аукционах, реально работают на территории Саратовской области.

Заключенные с мусоровывозящими компаниями договоры являются долгосрочными и рассчитаны на пять лет. Такой срок позволяет эффективно инвестировать в закупку новой мусоровывозящей техники и обновление контейнерного парка. Напомним, по итогам первых семи месяцев работы Регоператора в Саратовскую область было поставлено более 150 новых единиц спецтехники и более 15 тыс. контейнеров различной вместимости. Совокупные инвестиции в инфраструктуру вывоза превысили 500 млн рублей. Аукционы на вывоз ТКО в Заводском районе Саратова проведены сроком на один год, с учетом возможного изменения логистики перевозок. Сейчас территориальной схемой обращения с отходами Саратовской области предусматривается транспортирование ТКО на полигон захоронения в Александровском карьере.

Новые договоры с мусоровывозящей компаниями предусматривают адресную ответственность за качество вывоза ТКО. За семь месяцев работы Регоператора актуализировано реальное количество точек накопления ТКО и их местонахождение, выверены объемы вывозимого мусора. Так, в июле 2018 года в зоне обслуживания Регоператора официально насчитывалось 4 690 контейнерных площадок, в феврале 2019 их уже 8 791, на 87% больше. Количество контейнеров также удвоилось по сравнению с летом прошлого года.

- Справедливо отмечено, что контейнерная площадка — лицо «мусорной» реформы. Работа мусоровывозящих компаний часто вызывает справедливые претензии населения. До марта этого года, в условиях постоянного уточнения мест накопления ТКО, все юридические, финансовые и репутационные риски за брак в работе мусоровывозящих компаний нес Регоператор. Теперь мы выявили все точки, определили точное количество контейнеров, выстроили прозрачную логистику. Для мусоровывозящих компаний есть полная информация, чтобы выстроить свою работу качественно. Поэтому мы вводим систему персональной ответственности мусоровывозящих компаний за качество услуги вывоза мусора, которую они оказывают в соответствии с договором, — сообщил директор Регоператора Саратовской области Михаил Андреев.

Регоператор обеспечивает экологически безопасные обработку и захоронение всего массива ТКО, образующегося в зоне обслуживания и перемещенного мусоровывозящими компаниями на современные мусоровывозящие комплексы.

ИСТОЧНИК KP.RU