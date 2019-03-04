2019-03-04T14:22:49+03:00
Происшествия

Саратовские судьи отказались смягчать наказание грабителю-рецидивисту

Мужчина ранил друга в живот ради телефона
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Кировский районный суд Саратова приговорил ранее судимого 24-летнего мужчину к восьми годам и двум месяцам колонии строгого режима.

- Установлено, что 5 февраля 2018 года юноша вместе со своим товарищем находились в салоне автомобиля, припаркованного на одной из улиц Саратова. Рецидивист решил отобрать у друга телефон. Поскольку словесное требование не сработало, он ранил друга колющим предметом в живот, забрал гаджет марки Samsung за 12 тыс. рублей и скрылся, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Осужденный вместе со своим защитником посчитали приговор слишком суровым, а выводы суда — не совпадающие с реальными фактами.

Они подали апелляцию к смягчению наказания.

Судебная коллегия по уголовным делам Саратовского областного суда оставила приговор без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти Саратова готовятся к откачке пруда в парке Семхоз
Задолженность саратовцев по кредитам выросла на 23,3%
Регоператор: Не оплачивать вывоз мусора и организовывать стихийные свалки - незаконно и деструктивно
В Саратове встали трамваи №2 и 7
В центре Саратова столкнулись два внедорожника
Мэрия Саратова порекомендовала не подходить близко к стенам зданий
На улице Саратова умер пенсионер
Жильцы дома на проспекте Кирова отдали коммунальный долг после визита приставов
Саратовцам рекомендуют не объедаться блинами на Масленицу
Безакцизный алкоголь более чем на 2 млн рублей изъяли у жителя Ершова
Школьница из Балаково стала «Ученицей года» по Саратовской области
Из саратовских коров поручено выдаивать на 40% больше молока
Прошел праздничный завтрак в кругу семьи SKODA
Валерий Радаев поздравил Никиту Поршнева с «золотом» Универсиады
ООО «КВС» построит 6 км водопровода на Московском шоссе
В Саратовской области подписаны долгосрочные договоры на вывоз ТКО