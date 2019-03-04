Саратовские судьи отказались смягчать наказание грабителю-рецидивисту

СЕГОДНЯ 14:04 2019-03-04T14:22:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Кировский районный суд Саратова приговорил ранее судимого 24-летнего мужчину к восьми годам и двум месяцам колонии строгого режима.

- Установлено, что 5 февраля 2018 года юноша вместе со своим товарищем находились в салоне автомобиля, припаркованного на одной из улиц Саратова. Рецидивист решил отобрать у друга телефон. Поскольку словесное требование не сработало, он ранил друга колющим предметом в живот, забрал гаджет марки Samsung за 12 тыс. рублей и скрылся, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Осужденный вместе со своим защитником посчитали приговор слишком суровым, а выводы суда — не совпадающие с реальными фактами.

Они подали апелляцию к смягчению наказания.

Судебная коллегия по уголовным делам Саратовского областного суда оставила приговор без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU