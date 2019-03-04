2019-03-04T09:50:41+03:00
Происшествия

В Балаковском районе дорогу не поделили Toyota Camry и Opel Vectra

Одна из машин врезалась в другую при обгоне
Дарья Вострикова
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Вчера, 3 марта, в 14:00 на 247-м км трассы СамараВолгоград Балаковского района случилось ДТП.

- По предварительным данным, 29-летний водитель Toyota Camry выехал для обгона на встречную полосу, но вместо этого влетел в Opel Vectra, за рулем которого был 47-летний мужчина, — рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД.

В результате аварии водитель немецкого авто госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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