Школьникам Ленинского района провели обзорную экскурсию «Памяти предков будьте достойны!»

СЕГОДНЯ 12:52 2019-03-01T12:56:33+03:00

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В Ленинском районе в рамках партийного проекта «Историческая память» местным координатором проекта Андреем Ионовым, при поддержке регионального координатора проекта, депутата Саратовской областной думы Юлии Литневской организована обзорная экскурсия «Памяти предков будьте достойны!», для учащихся 7-8 классов.

Мероприятие прошло в комнате Боевой Славы средней общеобразовательной школы №63. Участие в мероприятии принял секретарь местного отделения партии «Единая Россия», депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалев. Экскурсоводы рассказали о боевом пути Героя Советского Союза летчика — полковника Владимира Игнатьевича Стрельченко, о судьбах красноармейцев Александра Евдокимовича Емельянова и Алексея Ивановича Зубанова, погибших в боях под Москвой, о военной регулировщице Марии Филипповне Лиманской.

Особый интерес вызвало выступление учащейся 9Б класса Дарьи Рузайкиной «Дети военного времени». Она продемонстрировала военные письма, которые получила с фронта ее прабабушка, медальон погибшего солдата, фронтовой фотоальбом, фотографии из которого были представлены присутствующей аудитории.

В рамках проекта «Историческая память» учащиеся школы занимаются проектной деятельностью. Некоторые проекты были продемонстрированы на данном мероприятии. Прозвучали стихи и песни военных лет. Финалом мероприятия был вынос дубликата знамени Победы.

Также в рамках проекта в актовом зале школы был проведен конкурс «К памяти о героях к песни прикоснись», в рамках которого учениками были исполнены песни военной тематики и разыграны сцены из военных фильмов.

- Подобные мероприятия имеют большое значение для воспитания чувства патриотизма у подрастающего поколения, от которого будет зависеть и наше будущее. Они формируют чувство уважения к историческому прошлому, нашим традициям через сохранение памяти к защитникам нашей Родины, — отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ленинского района, депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалев.

Местный координатор проекта Андрей Ионов отметил, что и в дальнейшем будут организованы аналогичные мероприятия для патриотического воспитания молодежи Ленинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU