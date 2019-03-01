Депутат Саратовской облдумы обеспокоилась расселенными «бомжатниками»

СЕГОДНЯ 11:50 2019-03-01T11:53:45+03:00

Она поинтересовалась, когда их будут сносить

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В Саратовской областной думе сегодня, 1 марта, состоялись слушания по реализации региональной программы переселения граждан из аварийного жилья. Она входит в федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Депутат Зинаида Самсонова поинтересовалась у первого замминистра строительства Саратовской области Павла Мигачева, как будут сносить расселенные дома, которые превращаются в «бомжатники» и представляют опасность для соседей.

Мигачев вместо министра строительства и ЖКХ Дмитрий Тепина, уехавшего в командировку, рассказал депутатам подробности новой программы расселения.

- По сносу расселенных домов до 2025 года: по опыту прошлых лет знаем, что если в таком доме остается один-два прописанных собственника прописанных, то суд по ним долго идет. При этом дом нельзя снести, — отметил чиновник.

Он заявил, что муниципалитеты будут закладывать средства в свои программы по сносу домов, где не осталось прописанным никого.

ИСТОЧНИК KP.RU