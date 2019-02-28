2019-02-28T10:17:33+03:00
Общество

На Балаковской АЭС прошло заседание пресс-клуба «Чистая энергия»

Станция стала одним из лидеров России по выработке электроэнергии
Екатерина Семенова
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На Балаковской АЭС прошло заседание пресс-клуба «Чистая энергия»На Балаковской АЭС прошло заседание пресс-клуба «Чистая энергия»
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27 февраля Балаковская АЭС собрала на базе информационного центра традиционное заседание пресс-клуба «Чистая энергия». Участие в нем принимают журналисты и общественники, которые интересуются тематикой ядерной энергетики в России, в том числе, корреспондент «КП-Саратов».

За прошлый год, как рассказал начальник управления информации и общественных связей станции Дмитрий Шевченко, БалАЭС заняла в атомной энергетике России второе место по выработке электроэнергии с показателем 32 млрд кВт.ч. Это на 2,7% больше верхнего уровня плановых показателей.

Он подчеркнул, что, как всегда, на АЭС огромное внимание уделяется безопасности.

- У нас в отрасли культура безопасности возведена в абсолют, — отметил он.

Дмитрий Шевченко

Дмитрий Шевченко

Деятельность станции проверяется многочисленными организациями различных уровней – вплоть до международного. Например, в сентября прошлого года на БалАЭС успешно прошли комплексные противоаварийные учения, в которых приняли участие около тысячи человек, а также многочисленные российские и международные наблюдатели. В ноябре станцию посетили эксперты МАГАТЭ, которые оценивали различные аспекты ее работы и очень высоко оценили взаимодействие с населением.

- Международные эксперты тщательно следят за работой атомных станций, — отметил Дмитрий Шевченко. По семи показателям из восьми, которые оцениваются применительно к общемировому уровню, Балаковская АЭС имеет показатели выше средних.

Одним из главных наглядных доказательств безопасности атомной станции является то, что ее работники, включая руководство, без опасения проживают в Балаково.

Балаковская АЭС неоднократно признавалась лидером в сфере природоохранной деятельности. У проверяющих организаций не нашлось претензий - нарушений природоохранного законодательства со стороны атомной станции нет.

В целом по итогам прошлых лет уровень доверия населения к БалАЭС заметно вырос. В 2017 году он достиг 70%. По мнению Дмитрия Шевченко, это связано с реализацией многих социальных проектов, которые делают жизнь балаковцев лучше и комфортнее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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