2019-02-26T14:23:24+03:00
Общество

Илье Захарову сделали операцию на колене в Германии

По его словам, через месяц он уже сможет приступить к тренировкам
Ольга Муравлёва
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Фото с личной страницы Ильи ЗахароваФото с личной страницы Ильи Захарова
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Олимпийский чемпион по прыжкам в воду, уроженец Саратова Илья Захаров сделал в Германии операцию на мениске коленного сустава.

- Операция прошла хорошо. Вот что значит немецкая медицина, только очнулся, а уже все. Спасибо всем, кто переживал, через месяц смогу уже приступать к тренировкам, — написал на своей странице в «Инстаграм» Захаров.

В комментариях люди на разных языках пожелали спортсмену выздоровления и новых побед.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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