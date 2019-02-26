Илье Захарову сделали операцию на колене в Германии
По его словам, через месяц он уже сможет приступить к тренировкам
Фото с личной страницы Ильи Захарова
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Олимпийский чемпион по прыжкам в воду, уроженец Саратова Илья Захаров сделал в Германии операцию на мениске коленного сустава.
- Операция прошла хорошо. Вот что значит немецкая медицина, только очнулся, а уже все. Спасибо всем, кто переживал, через месяц смогу уже приступать к тренировкам, — написал на своей странице в «Инстаграм» Захаров.
В комментариях люди на разных языках пожелали спортсмену выздоровления и новых побед.
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ИСТОЧНИК KP.RU