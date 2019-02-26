Депутат облдумы считает, что книг Оруэлла быть не должно
На заседании круглого стола в Саратовской областной думе по защите детей от информации, которая вредит их духовному и нравственному развитию, рассказали о списке самых издаваемых в России авторов.
Председатель комитета по культуре, общественным отношениям и информации Алевтина Лосина рассказала, что в 2014 году на первом месте среди детских писателей были Корней Чуковский, Владимир Степанов, на восьмом Пушкин, на 20-м — Успенский.
Владимир Иванов, директор Приволжской книжной палаты сообщил, что в 2018 году двадцатое место среди всех авторов занял Джордж Оруэлл, автор знаменитой антиутопии «1984» и притчи «Скотский двор». По мнению Лосиной, таких книг быть не должно.
При этом Иванов добавил, что искать политическую подоплеку в книгах не нужно. По его мнению, издательский бизнес предполагает определенный ритм, а предложение определяется спросом.
ИСТОЧНИК KP.RU