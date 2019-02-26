2019-02-26T15:00:02+03:00
Общество

Депутат облдумы считает, что книг Оруэлла быть не должно

Британский писатель стал одним из самых популярных в России
Дарья Вострикова
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На заседании круглого стола в Саратовской областной думе по защите детей от информации, которая вредит их духовному и нравственному развитию, рассказали о списке самых издаваемых в России авторов.

Председатель комитета по культуре, общественным отношениям и информации Алевтина Лосина рассказала, что в 2014 году на первом месте среди детских писателей были Корней Чуковский, Владимир Степанов, на восьмом Пушкин, на 20-м — Успенский.

Владимир Иванов, директор Приволжской книжной палаты сообщил, что в 2018 году двадцатое место среди всех авторов занял Джордж Оруэлл, автор знаменитой антиутопии «1984» и притчи «Скотский двор». По мнению Лосиной, таких книг быть не должно.

При этом Иванов добавил, что искать политическую подоплеку в книгах не нужно. По его мнению, издательский бизнес предполагает определенный ритм, а предложение определяется спросом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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