2019-02-25T17:10:36+03:00
Происшествия

Следователи проверяют гибель двух мужчин на пожаре в Екатериновском районе

Они погибли сегодня утром
Дарья Вострикова
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Ртищевские следователи проводят доследственную проверку по факту гибели двух мужчин.

По предварительным данным, 24 февраля 2019 года отец и сын, проживавшие в частном домовладении села Бакуры Екатериновского района пригласили в гости местного жителя. Уснувшего вечером отца разбудили крики 27-летнего сына о пожаре.

Мужчина выбрался из дома и побежал к соседям, которые вызвали пожарных. Парень остался в жилище, пытаясь разбудить друга. К приезду огнеборцев здание полыхало вовсю.

- Выбраться 27-летний сын и его 35-летний приятель не смогли, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Останки их тел после тушения огня обнаружили пожарные.

Следователи осмотрели места происшествия. Установлено, что жилище отапливалось дровяной печью. По предварительной версии, потолок загорелся от перегрева трубы дымохода. Поскольку дом деревянный, огонь быстро распространился по всему зданию.

Сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти мужчин. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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