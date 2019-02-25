Мужчина избил до смерти сожителя кочергой за отвергнутый ужин

СЕГОДНЯ 10:24 2019-02-25T10:40:02+03:00

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Балтайского района. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

- По версии следствия, мужчина приютил у себя на зиму 65-летнего соседа, чтоб тот не замерз в неотапливаемом доме. Вечером 19 февраля граждане распивали спиртное. Хозяин жилья поставил перед гостем ужин, но тот решил выплеснуть обиду и вылил еду из тарелки. Молчание в ответ мотивировало мужчину еще и опрокинуть на пол пепельницу. Тут молодой друг рассвирепел и начал охаживать приятеля кочергой по голове и телу, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

От полученных повреждений гость скончался 20 февраля. Виновник событий сам сообщил об этом в полицию.

Согласно судебно-медицинскому исследованию смерть потерпевшего наступила в результате сочетанной травмы тела и развившегося травматического шока.

Предполагаемого убийцу задержали. Он рассказал историю происходившего на допросе.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU