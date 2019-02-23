Депутаты Госдумы во главе с Володиным возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата

СЕГОДНЯ 13:53 2019-02-23T13:53:36+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов», в котором поздравил с Днем защитником Отечества.

- День защитника Отечества стал для нашего народа символом мужества и любви к Родине. Сегодня со спикером Вячеславом Володиным и делегацией Госдумы почтили память павших воинов, возложив цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены и памятнику маршалу Жукову. Наш Президент Владимир Путин с особенным уважением приветствовал ветеранов. Их подвиг — пример героизма для всех россиян. В каждой семье есть свой герой, и память о них хранится в наших сердцах.

Пусть этот праздник всегда будет мирным для нашей страны. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия всем соотечественникам, — написал депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU