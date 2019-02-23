2019-02-23T13:53:36+03:00
Общество

Депутаты Госдумы во главе с Володиным возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата

Николай Панков поздравил с Днем защитников Отечества всех соотечественников
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов», в котором поздравил с Днем защитником Отечества.

- День защитника Отечества стал для нашего народа символом мужества и любви к Родине. Сегодня со спикером Вячеславом Володиным и делегацией Госдумы почтили память павших воинов, возложив цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены и памятнику маршалу Жукову. Наш Президент Владимир Путин с особенным уважением приветствовал ветеранов. Их подвиг — пример героизма для всех россиян. В каждой семье есть свой герой, и память о них хранится в наших сердцах.

Пусть этот праздник всегда будет мирным для нашей страны. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия всем соотечественникам, — написал депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный водитель устроил тройное ДТП на Новоастраханском шоссе
Трое детей отравились угарным газом в Саратове
Отключена вода на шести улицах Заводского района
За ночь из Саратова вывезли 23 тыс. кубометров снега
Следователи изымают документы в саратовской клинике, где умерла пациентка
Для саратовцев открыто движение по казахстанской трассе
В Саратове пропал мужчина с дорожной сумкой
Радаев поручил расследовать гибель пациентки в клинике Саратова
Под Саратовом грузовик насмерть сбил пешехода
Следователи ищут очевидцев падения глыбы льда на ребенка на Лунной
В Саратовской области будет морозная суббота
В День защитника Отечества Володин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата
В Саратове на ночную уборку выйдет полтысячи единиц техники
В Саратове москвич на авто выехал на выделенные трамвайные пути
В Саратове удивились обещанной дольщикам поддержке из федерального центра
Иван Кузьмин: Реготделение «Единой России» готовится к предварительному голосованию
В Саратове обманутые дольщики просят правительство уговорить Писного достроить их дом
Прокуратура помогла получить лекарство диабетику из Балашова
Под Саратовом столкнулись Opel и Chevrolet с тремя детьми
В Саратове закрыли дорогу на Кумысную поляну
Имущество Саратовского областного БТИ арестовали за долги по теплу
Сотрудницы ГИБДД подарили термокружки саратовским водителям
В СГЭТ не знают, кто выкинул кошелек с деньгами и документами из трамвая №3
Володин и Радаев вошли в топ-50 российских мужчин
Мэр Саратова выслушал жалобы городских театров