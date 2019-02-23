Саратовцев просят заранее купить льготные проездные на март

СЕГОДНЯ 17:59 2019-02-23T17:59:33+03:00

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Минсоцразвития по Саратовской области предупреждает граждан, что в феврале единые социальные проездные билеты нужно купить заблаговременно.

Как пояснили «КП-Саратов» в ведомстве, это связано с тем, что февраль короткий месяц, поэтому о билетах на март нужно позаботиться заранее.

В конце января в Саратове начал работать дополнительный пункт продажи билетов — в павильоне «Спорт-Сервис» на Большой Горной, 310а (район Сенного рынка).

Детям-инвалидам, сиротам, школьникам из многодетных семей льготные проездные бесплатно выдаются в учреждениях соцподдержки населения.

ИСТОЧНИК KP.RU