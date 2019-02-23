Саратовцев просят заранее купить льготные проездные на март
Минсоцразвития напоминает, что февраль короткий месяц
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Минсоцразвития по Саратовской области предупреждает граждан, что в феврале единые социальные проездные билеты нужно купить заблаговременно.
Как пояснили «КП-Саратов» в ведомстве, это связано с тем, что февраль короткий месяц, поэтому о билетах на март нужно позаботиться заранее.
В конце января в Саратове начал работать дополнительный пункт продажи билетов — в павильоне «Спорт-Сервис» на Большой Горной, 310а (район Сенного рынка).
Детям-инвалидам, сиротам, школьникам из многодетных семей льготные проездные бесплатно выдаются в учреждениях соцподдержки населения.
ИСТОЧНИК KP.RU