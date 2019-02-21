2019-02-21T16:08:49+03:00
Общество

Саратовские строители возмущены действиями Дениса Филиппова

Со своей жалобой они пришли к депутату облдумы Юлии Литневской
Ольга Муравлёва
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На прием к депутату областной думы Юлии Литневской пришли представители строительно-отделочных фирм города Саратова с жалобой на нарушение прав участников малого бизнеса, в частности, со стороны заместителя генерального директора, члена правления АО «ДОМ.РФ» Дениса Филиппова.

Подрядчики полагают, что действия федерального чиновника способны спровоцировать банкротство их фирм и повлечь неосновательное обогащение заказчика. Все предприятия, которым потребовалась помощь депутата, были задействованы в строительстве конно-спортивного клуба «Гермес». При этом оплата за выполненные работы была произведена не полностью.

Как считают саратовские строители, Денис Филиппов намеренно вмешивался в ход предусмотренных контрактами работ, неоднократно менял проектную документацию с тем, чтобы сделать невозможным выполнение работ в срок.

Возмущенные строители направили обращение в адрес администрации президента РФ, управления президента по работе с обращениями граждан и организаций, председателя следственного комитета РФ, руководителя СУ СК по Саратовской области, начальника ГУ ГУВД по Саратовской области, генерального прокурора РФ, заместителя министра экономического развития РФ — руководителя федерального агентства по управлению государственным имуществом, федеральной службы по финансовому мониторингу К-450, генерального директора АО «ДОМ.РФ», уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей и хотели бы получить содействие и на региональном уровне.

Депутат пообещала держать ситуацию на контроле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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