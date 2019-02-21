Энгельсская компания задолжала работникам почти 5 млн зарплаты
Следователи возбудили уголовное дело
Изменить размер текста:
В отношении гендиректора ООО «СпецМашИнвест» следователи из Энгельса возбудили уголовное дело. Его обвиняют в невыплате заработной платы.
- Проверка была организована по жалобам работников, которым не дали зарплату и расчеты при увольнении. Выяснилось, что по состоянию на 10 октября 2018 года задолженность составляла почти 5 млн рублей за март, апрель и июль, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Гострудинспекции.
Юридическому лицу выписали административный штраф на 40 тыс. рублей.
Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU