Энгельсская компания задолжала работникам почти 5 млн зарплаты

СЕГОДНЯ 13:57 2019-02-21T13:57:29+03:00

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В отношении гендиректора ООО «СпецМашИнвест» следователи из Энгельса возбудили уголовное дело. Его обвиняют в невыплате заработной платы.

- Проверка была организована по жалобам работников, которым не дали зарплату и расчеты при увольнении. Выяснилось, что по состоянию на 10 октября 2018 года задолженность составляла почти 5 млн рублей за март, апрель и июль, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Гострудинспекции.

Юридическому лицу выписали административный штраф на 40 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU