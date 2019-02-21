Опубликован график работы почтовых отделений Саратова на праздники

СЕГОДНЯ 13:31 2019-02-21T13:36:40+03:00

23 февраля и 8 марта будут работать 52 отделения

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В Саратовской области отделения «Почты России» будут работать в праздничные дни — 23 февраля и 8 марта.

Как пояснили «КП-Саратов» в саратовском филиале УФПС, это сделано для бесперебойной связи.

Все почтовые отделения будут работать 22 февраля и 7 марта с сокращением рабочего дня на один час.

23 февраля и 8 марта, в праздничные дни, будут открыты 52 отделения. Из них 37 в Саратове, включая Главпочтамт, а также почта в Энгельсе, Балакове, Балашове, Вольске, Ершове, Марксе, Ртищеве.

График работы на 23 февраля соответствует пятничному режиму, а на 8 марта — с сокращением дня на час.

ИСТОЧНИК KP.RU