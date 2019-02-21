Саратовцев предупреждают об опасности поездки в Перу

СЕГОДНЯ 10:18 2019-02-21T10:54:31+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Саратовской области предупреждает горожан об опасности поездки в Перу. Там можно заразиться лихорадкой Денге.

- По данным министерства здравоохранения Перу, только в январе 2019 года в стране зарегистрировано 848 случаев заболевания. Два из них закончились смертью. Наиболее остро ситуация обстоит в департаментах Аякучо, Лорете, Мадре-де-Дьос, Пьюра и Тумбес, — рассказали «КП-Саратов» в областном Роспотребнадзоре.

Комары являются переносчиками лихорадки Денге. Их распространение сдерживают официальные власти.

ИСТОЧНИК KP.RU