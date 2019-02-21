ГУ МВД: Замминистра экологии требовал 100 тыс. рублей для совета ветеранов

СЕГОДНЯ 09:01 2019-02-21T09:24:21+03:00

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В Саратове СУ СК России 20 февраля возбудило уголовное дело в отношении Анатолия Колдаева, замминистра природных ресурсов и экологии.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, дело было возбуждено по оперативным материалам управления по экономической безопасности ГУ МВД. Мероприятия проводились совместно с сотрудниками регионального УФСБ.

Полиция уточняет, что 43-летний Анатолий Колдаев, который зарегистрирован по адресу: Петровский район, село Сосновоборское, улица Лесная, 26, в период с 1 сентября по 26 октября 2018 года принуждал директора ГАУ «Саратовская межрайонная лесосеменная станция» Сулюкина к перечислению 100 тыс. рублей.

Деньги предназначались на нужды совета ветеранов работников лесного хозяйства.

В отношении Колдаева избрана мера пресечения — подписка о невыезде. В рамках расследования отобран образец буккального эпителия (клетки слизистой рта — прим. ред.).

Напомним, это уже второе уголовное дело в отношении Колдаева.

ИСТОЧНИК KP.RU