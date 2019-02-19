Валерий Радаев отметил общее старение населения Саратовской области

СЕГОДНЯ 12:46 2019-02-19T12:48:41+03:00

Доля пожилых людей в регионе выше, чем по России

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На заседании актива Саратовской области в правительстве региона сегодня, 19 февраля, губернатор Валерий Радаев рассказал о ситуации в здравоохранении.

- В 2018 году средняя продолжительность жизни достигла исторического максимума — 73,6 года, а рождаемость сократилась на 5,3%, — сообщил глава области.

Он назвал основную причину этого — общее старение населения и сокращение числа женщин репродуктивного возраста.

Доля пожилых людей в Саратовской области на 2% выше, чем по стране, а средний возраст — на полтора года больше общероссийского.

За год удалось снизить смертность трудоспособного населения на 3%, а младенческую — на 9,8%.

ИСТОЧНИК KP.RU