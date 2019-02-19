Валерий Радаев отметил общее старение населения Саратовской области
На заседании актива Саратовской области в правительстве региона сегодня, 19 февраля, губернатор Валерий Радаев рассказал о ситуации в здравоохранении.
- В 2018 году средняя продолжительность жизни достигла исторического максимума — 73,6 года, а рождаемость сократилась на 5,3%, — сообщил глава области.
Он назвал основную причину этого — общее старение населения и сокращение числа женщин репродуктивного возраста.
Доля пожилых людей в Саратовской области на 2% выше, чем по стране, а средний возраст — на полтора года больше общероссийского.
За год удалось снизить смертность трудоспособного населения на 3%, а младенческую — на 9,8%.
ИСТОЧНИК KP.RU