За год долг Саратовской области снизился на 2,4 млрд рублей

СЕГОДНЯ 09:59 2019-02-19T10:00:02+03:00

Об этом сообщил губернатор региона Валерий Радаев на заседании актива

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В региональном правительстве сегодня, 19 февраля, проходит заседание актива Саратовской области. На нем подводят итоги социально-экономического развития региона за 2018 год и задачи на 2019.

- С 2016 года мы впервые приступили к формированию бездефицитного бюджета, прекратив привлечение банковских заимствований. С 2017 вышли на профицит. Планомерно наращиваем собственную налоговую базу. Это отметило правительство РФ и выделило грант 300 млн рублей за высокие темпы наращивания налогового потенциала, — сказал губернатор Валерий Радаев после приветственных слов.

Он также отметил, что на всех этапах сотрудничества с федеральным центром помощь оказывал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам главы региона, сегодня структура госдолга наполовину состоит из бюджетных кредитов под минимальный процент, тогда как в 2012 доля банковских заимствований превышала 80%, а на обслуживание госдолга ежегодно тратилось 3 млрд рублей.

- В ноябре 2018 в рамках соглашения с Минфином РФ собственными силами погасили кредит 1,2 млрд рублей. Также получили по линии сбалансированности 1,25 млрд, которые пошли на сокращение долга. В целом по прошедшему году задолженность области снижена на 2,4 млрд рублей, — рассказал на заседании актива Валерий Радаев.

ВРП за 2018 год составил почти 740 млрд рублей — 102,3% к уровню 2017. Объем отгруженных товаров собственного производства — 535 млрд рублей — 111,4%. Индекс промышленного производства — 102%.

Агропромышленный комплекс просел по сравнению с 2017 годом, который стал рекордным по урожаю. Объем производства в 2018 сократился на 3%, составив 124,7 млрд рублей, растениеводства — на 44%.

Средняя заработная плата — 26 820 рублей. Среднедушевой доход населения вырос на 3,2% и составил тем самым 20 450 рублей.

Заседание актива Саратовской областиФото: Александр Уриевский

Трансляция с актива ведется на сайте правительства области. Каждый житель может принять участие, также задав вопрос по телефону: 8 (8452) 210-922 до 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU