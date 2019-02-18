Юлия Литневская вручила благодарственные письма врачам областной клинической больницы

СЕГОДНЯ 17:10 2019-02-18T17:10:39+03:00

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В преддверии Дня защитника Отечества депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская вручила благодарственные письма врачам Государственного учреждения здравоохранения «Областная клиническая больница».

Депутат поблагодарила врачей за внимательное отношение к ветеранам своего избирательного округа, отметив, что ответственная работа врача требует не только высокого уровня профессионализма, но и терпения, милосердия, человечности — всеми этими качествами в полной мере наделены медики Областной клинической больницы.

К словам признательности и поздравлений присоединилась Мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР, заслуженный работник физической культуры РФ, заместитель председателя Совета Саратовской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Почетный гражданин города Саратова Тамара Тупикова.

- Как пациент больницы, могу сказать, что невозможно переоценить труд этих врачей. Особо хотелось отметить Заслуженного врача РФ, главного врача Государственного учреждения здравоохранения «Областная клиническая больница» Владимира Анатольевича Шульдякова за его высокий профессионализм, внимательное и доброе отношение к пациентам. К Александру Борисовичу Слободскому, доктору медицинских наук, профессору, заведующему отделением ортопедии приезжают даже из зарубежных стран, пациенты, которые хотели бы оперироваться только у него и только в этой больнице. Золотые руки и у Константина Васильевича Сыркина — травматолога-ортопеда, врача травматологического отделения больницы. Все без исключения пациенты обожают Андрея Александровича Штода — травматолога-ортопеда, врача травматологического отделения Областной клинической больницы. Несмотря на то, что все эти прекрасные врачи имеют ученые степени и уже получили признание, они не перестают быть замечательными людьми: чуткими, душевными с добрым сердцем! — сказала Тамара Тупикова.

ИСТОЧНИК KP.RU