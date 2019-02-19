Наркодилеру из Саратова дали восемь лет за синтетику

СЕГОДНЯ 08:34 2019-02-19T08:34:08+03:00

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Суд признал виновным 35-летнего саратовца за продажу наркотиков организованной группой.

- Мужчина начал заниматься этим с 2018 года. Он познакомился через интернет-мессенджер с двумя неустановленными лицами, от которых получал оптовые партии товара. Им же гражданин сообщал адреса, куда клал расфасованные дозы. За каждую закладку у него была зарплата, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

С апреля по август 2018 года он спрятал несколько доз синтетики общей массой 9,82 грамма.

Одного из покупателей, который забирал товар из тайника, поймала полиция. Самого дилера задержали 28 августа. При обыске у него обнаружили 19,461 грамма наркотика, разложенного по сверткам.

Мужчина признал свою вину, раскаялся и всячески помогал следствию.

Теперь он проведет восемь лет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU