В Саратовской области задержали 20 тонн картошки без документов

СЕГОДНЯ 15:06 2019-02-18T15:06:51+03:00

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Специалисты Управления Россельхознадзора по Саратовской области вместе с полицейскими не пустили через область 20 тонн картошки без документов.

- Подозрения специалистов в ходе рейда по соблюдению фитосанитарных требований вызвал груз, который следовал из Новгородской области в Кабарди но-Балка рскую Республику.

Корнеплоды везли без сопроводительных документов, — рассказали «КП-Саратов» в Управлении областного Россельхознадзора.

На собственника груза составили протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU