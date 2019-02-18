В Саратовской области задержали 20 тонн картошки без документов
Груз следовал из Новгородской области
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Специалисты Управления Россельхознадзора по Саратовской области вместе с полицейскими не пустили через область 20 тонн картошки без документов.
- Подозрения специалистов в ходе рейда по соблюдению фитосанитарных требований вызвал груз, который следовал из Новгородской области в Кабарди но-Балка рскую Республику.
Корнеплоды везли без сопроводительных документов, — рассказали «КП-Саратов» в Управлении областного Россельхознадзора.
На собственника груза составили протокол.
ИСТОЧНИК KP.RU