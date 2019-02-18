Женщина погибла в горящем доме на Мичурина
Десять человек эвакуированы
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На пожаре в Саратове 16 февраля погибла женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, трагедия произошла в двухэтажном доме по улице Мичурина.
Сигнал о возгорании поступил в 06:58. На место выехали две машины и девять человек личного состава. Они эвакуировали из дома десять жильцов. Одна женщина, 62 лет, погибла.
Установлено, что огонь полыхал на площади 3 кв. м. Горела межкомнатная перегородка. По предварительной версии, причиной пожара была неправильная работа печи.
ИСТОЧНИК KP.RU