Женщина погибла в горящем доме на Мичурина

СЕГОДНЯ 11:51 2019-02-18T12:02:02+03:00

Изменить размер текста: A A

На пожаре в Саратове 16 февраля погибла женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, трагедия произошла в двухэтажном доме по улице Мичурина.

Сигнал о возгорании поступил в 06:58. На место выехали две машины и девять человек личного состава. Они эвакуировали из дома десять жильцов. Одна женщина, 62 лет, погибла.

Установлено, что огонь полыхал на площади 3 кв. м. Горела межкомнатная перегородка. По предварительной версии, причиной пожара была неправильная работа печи.

ИСТОЧНИК KP.RU