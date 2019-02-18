Саратов упал в рейтинге по качеству жизни
Саратов оказался в первой половине рейтинга по качеству жизни в российских регионах.
Соответствующее исследование провели аналитики РИА.
Саратовская область заняла по итогам 2018 года 38-е место, набрав 47,222 балла. При этом в прошлом году наш регион был 33-м среди российских городов.
Лидером по качеству жизни стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Самыми неблагоприятными для проживания стали Забайкальский край, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Тыва.
Эксперты оценивали регионы по 70 показателям. За год у 68 из 85 показатели выросли.
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ИСТОЧНИК KP.RU