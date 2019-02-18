Саратов упал в рейтинге по качеству жизни

СЕГОДНЯ 09:33 2019-02-18T10:21:12+03:00

Саратов опустился в рейтинге городов по качеству жизни Фото: Екатерина Семенова

За год он скатился на 38-е место

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Саратов оказался в первой половине рейтинга по качеству жизни в российских регионах.

Соответствующее исследование провели аналитики РИА.

Саратовская область заняла по итогам 2018 года 38-е место, набрав 47,222 балла. При этом в прошлом году наш регион был 33-м среди российских городов.

Лидером по качеству жизни стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Самыми неблагоприятными для проживания стали Забайкальский край, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Тыва.

Эксперты оценивали регионы по 70 показателям. За год у 68 из 85 показатели выросли.

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ИСТОЧНИК KP.RU