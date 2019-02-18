Юноша погиб на пожаре в Ртищеве
В Ртищеве Саратовской области начата проверка по факту гибели человека на пожаре.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, утром 17 февраля жильцы пятиэтажного дома в Ртищеве почувствовали запах дыма. Были вызваны пожарные и медики.
После вскрытия двери квартиры на четвертом этаже внутри нашли труп 23-летнего парня. Его 44-летняя мать находилась без сознания и была госпитализирована.
Следователи не нашли следов насильственной смерти на теле погибшего. По предварительной версии, он скончался от отравления продуктами горения.
Главной причиной пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении.
Начата проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU