Юноша погиб на пожаре в Ртищеве

СЕГОДНЯ 08:25 2019-02-18T10:16:15+03:00

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В Ртищеве Саратовской области начата проверка по факту гибели человека на пожаре.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, утром 17 февраля жильцы пятиэтажного дома в Ртищеве почувствовали запах дыма. Были вызваны пожарные и медики.

После вскрытия двери квартиры на четвертом этаже внутри нашли труп 23-летнего парня. Его 44-летняя мать находилась без сознания и была госпитализирована.

Следователи не нашли следов насильственной смерти на теле погибшего. По предварительной версии, он скончался от отравления продуктами горения.

Главной причиной пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении.

Начата проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU