В Балаково молодой человек выпал из окна многоэтажки [фото]
О состоянии пострадавшего пока ничего не известно
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Сегодня днем пользователь группы «Типичный Балаково», соцсети ВКонтакте, выложил информацию о том, что неизвестный молодой человек выпал из окна высотки.
- Мужчина примерно 28 лет выпал из окна мноэтажки и не подает признаков жизни. Скорая приехала быстро, однако о состоянии пострадавшего ничего неизвестно, – рассказал пользователь соцсети.
Обстоятельства и причина происшествия сейчас выясняется.
ИСТОЧНИК KP.RU