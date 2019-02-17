В Балаково молодой человек выпал из окна многоэтажки [фото]

СЕГОДНЯ 14:29 2019-02-17T14:29:13+03:00

О состоянии пострадавшего пока ничего не известно

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Сегодня днем пользователь группы «Типичный Балаково», соцсети ВКонтакте, выложил информацию о том, что неизвестный молодой человек выпал из окна высотки.

- Мужчина примерно 28 лет выпал из окна мноэтажки и не подает признаков жизни. Скорая приехала быстро, однако о состоянии пострадавшего ничего неизвестно, – рассказал пользователь соцсети.

Обстоятельства и причина происшествия сейчас выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU