В воскресенье в Саратовской области вновь будет тепло и сыро
Сохранится облачность
В Саратовской области будет тепло и пасмурноФото: Екатерина Семенова
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17 февраля, в воскресенье, в Саратовской области сохранится облачная погода. Возможны прояснения.
Местами возможен небольшой снег и морось, сообщили «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре.
Сохраняется вероятность туманов и слабой метели. На дорогах — гололедица.
Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 метров в секунду, а при порывах — до 12-16 метрв в секунду.
Оттепельная погода продолжается. Днем столбик термометра покажет+1-4 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU