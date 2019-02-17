2019-02-17T07:14:08+03:00
Общество

В воскресенье в Саратовской области вновь будет тепло и сыро

Сохранится облачность
Екатерина Семенова
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В Саратовской области будет тепло и пасмурноВ Саратовской области будет тепло и пасмурноФото: Екатерина Семенова
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17 февраля, в воскресенье, в Саратовской области сохранится облачная погода. Возможны прояснения.

Местами возможен небольшой снег и морось, сообщили «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре.

Сохраняется вероятность туманов и слабой метели. На дорогах — гололедица.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 метров в секунду, а при порывах — до 12-16 метрв в секунду.

Оттепельная погода продолжается. Днем столбик термометра покажет+1-4 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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