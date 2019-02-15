Перед саратовским судом предстанут драгдилеры за соли, спайсы и цветы

СЕГОДНЯ 15:57 2019-02-15T15:59:23+03:00

У них изъяли более 5,8 кг синтетики

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Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести членов наркоОПГ, и трех лиц, которые им помогали.

Их подозревают в наркоторговле, создании банды и отмывании денег.

- По версии следствия, в 2016 году 29-летний москвич нашел людей за границей России и решил заниматься с ними наркобизнесом. Через интернет главари набрали закладчиков, складовщиков и фасовщиков, курьеров и операторов. С июля 2016 по июнь 2017 года банда продавала «скорости», «соли», «спайсы» и «цветы» в Кировской и Саратовской областях, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Деятельность дилеров пресекли. Из оборота полицейские изъяли более 5,8 кг синтетики.

Дело в отношении них направлено в Кировский районный суд Саратова.

Те, кто продавали дурь в Кировской области, уже успели получить свой приговор и сидят за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU