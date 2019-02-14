В Саратове трое вымогателей требовали у бизнесмена 350 тыс. рублей
Они заявили, что он задолжал своему бывшему сотруднику
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Саратовские полицейские при поддержке сотрудников УФСБ и Росгвардии провели спецоперацию.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, были задержаны трое граждан, подозреваемых в вымогательстве.
По версии следствия, злоумышленники требовали у потерпевшего 350 тыс. рублей. Они угрожали индивидуальному предпринимателю физической расправой.
Сами задержанные уверяют, что бизнесмен задолжал одному из своих бывших сотрудников.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU