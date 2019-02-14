В Саратове трое вымогателей требовали у бизнесмена 350 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 16:41 2019-02-14T16:41:15+03:00

Они заявили, что он задолжал своему бывшему сотруднику

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Саратовские полицейские при поддержке сотрудников УФСБ и Росгвардии провели спецоперацию.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, были задержаны трое граждан, подозреваемых в вымогательстве.

По версии следствия, злоумышленники требовали у потерпевшего 350 тыс. рублей. Они угрожали индивидуальному предпринимателю физической расправой.

Сами задержанные уверяют, что бизнесмен задолжал одному из своих бывших сотрудников.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU