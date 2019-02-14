В Энгельсе пассажирка легковушки пострадала после столкновения с микроавтобусом
ДТП случилось на улице Строителей
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В Энгельсе вчера вечером, 13 февраля, легковушка столкнулась с микроавтобусом.
- В 19:40 напротив дома №41Б по улице Строителей 51-летний водитель Ford Transit врезался в ВАЗ-2110, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции региона.
За рулем «десятки» находился 37-летний мужчина, пострадала его пассажирка — 42-летняя женщина.
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ИСТОЧНИК KP.RU