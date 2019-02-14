2019-02-14T12:48:44+03:00
Происшествия

В Энгельсе пассажирка легковушки пострадала после столкновения с микроавтобусом

ДТП случилось на улице Строителей
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Энгельсе вчера вечером, 13 февраля, легковушка столкнулась с микроавтобусом.

- В 19:40 напротив дома №41Б по улице Строителей 51-летний водитель Ford Transit врезался в ВАЗ-2110, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции региона.

За рулем «десятки» находился 37-летний мужчина, пострадала его пассажирка — 42-летняя женщина.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24