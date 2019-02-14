На улице Азина поставят мусорные баки к 25 февраля

СЕГОДНЯ 12:40 2019-02-14T13:01:37+03:00

Чиновники проведут встречу с местными жителями для определения наиболее удобного места

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В Саратове прошел рейд участников «Молодежки ОНФ» совместно с представителями Регоператора по сбору ТКО.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», одним из пунктов, которые осмотрели активисты, был адрес Азина, 47. Оказалось, что там контейнеров нет вовсе и свалку убрали сегодня утром.

Начальник отдела министерства природных ресурсов и экологии Владимир Гончаров пообещал, что в понедельник здесь пройдет встреча с жителями, определят место для временной контейнерной площадки и к 25 февраля поставят баки. Постоянную оборудуют в мае.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/691853" frameborder="0"></iframe> Житель Саратова доволен вывозом мусора.

Также участники рейда по каждому адресу опрашивали местных жителей, как они оценивают ситуацию с вывозом мусора. Один из горожан заявил корреспонденту «КП-Саратов», что считает работу Регоператора, особенно, в связи со сложными погодными условиями, вполне нормальной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/691855" frameborder="0"></iframe> Игорь Костюкевич заявил о необходимости обнародовать график вывоза.

Член центрального штаба ОНФ Игорь Костюкевич заявил о необходимости обнародовать график вывоза мусора из каждого контейнера. Он уверен, что в случае информирования граждан, появятся ощутимые изменения по наведению порядка. Также он оценил новые баки, которые устанавливает Регоператор.

В свою очередь замдиректора Регоператора Алексей Калямин подчеркнул, что содержание контейнеров — обязанность предприятия. Однако оборудование площадки, ее благоустройство, обеспечение подъездных путей — прерогатива управляющей компании или собственника.

UPD:

В офисе регионального оператора «КП-Саратов» заявили, что на улице Азина, где 14 февраля побывали с проверкой представители ОНФ, мусорные баки уже установлены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/691854" frameborder="0"></iframe> Алексей Калямин рассказал о зонах ответственности при содержании свалок.

ИСТОЧНИК KP.RU