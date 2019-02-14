Реки Медведицу и Хопер взорвут две бригады спасателей
Сегодня, 14 февраля, на совещании в облдуме заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал, какие меры будут проводиться на реках во время паводка.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», две бригады спасателей будут работать со взрывчаткой на затороопасных местах на реках Медведица и Хопер. Вещества уже закуплены.
Всего таких мест в области насчитывается семь.
- Мы будем стараться, чтобы по Волге прошел ледокол, — сказал Роман Бусаргин.
Сейчас от районов уже приходят заявки на гидротехнические сооружения и укомплектование дополнительной службы спасения. Пока есть запросы на 41 млн рублей.
Окончательную сумму на совещании назвать затруднились, так как нужно проанализировать все заявки.
В 2018 году на паводок было выделено 6 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU