2019-02-14T11:30:43+03:00
Общество

Реки Медведицу и Хопер взорвут две бригады спасателей

Это затороопасные участки
Дарья Вострикова
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В облдуме обсудили проведение взрывных работ на рекахВ облдуме обсудили проведение взрывных работ на рекахФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 14 февраля, на совещании в облдуме заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал, какие меры будут проводиться на реках во время паводка.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», две бригады спасателей будут работать со взрывчаткой на затороопасных местах на реках Медведица и Хопер. Вещества уже закуплены.

Всего таких мест в области насчитывается семь.

- Мы будем стараться, чтобы по Волге прошел ледокол, — сказал Роман Бусаргин.

Сейчас от районов уже приходят заявки на гидротехнические сооружения и укомплектование дополнительной службы спасения. Пока есть запросы на 41 млн рублей.

Окончательную сумму на совещании назвать затруднились, так как нужно проанализировать все заявки.

В 2018 году на паводок было выделено 6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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